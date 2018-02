Neve a Roma: strage di alberi caduti nel I Municipio

Strage di alberi caduti a Roma. Tante le segnalazioni in Centro in Via dei Gracchi, Via Orsini, Piazza Cola di Rienzo, Via Giannone, dove tutte le piccole alberature appaiono completamente piegate sotto il peso della neve. E ancora Viale Platone, Via Fasana nella zona di Via Trionfale e Piazzale Clodio.

A Santa Maria Liberatrice un grosso ramo è crollato mentre un gruppo di bambini giovava con la neve nelle vicinanze, per fortuna senza recare danni. Anche a Piazza Sant’Egidio, a Trastevere, un albero appare in precarie condizioni di stabilità. [QUI LA NOTIZIA COMPLETA].

"E’ opportuno che il Campidoglio mobiliti le ditte di manutenzione del verde per i controlli del caso", Così la Presidente del Municipio Roma I Centro, Sabrina Alfonsi, in una nota stampa che continua: "Stiamo procedendo a verificare con la Polizia Locale le situazioni man mano che ci vengono segnalate, e abbiamo anche allertato il nostro uffici tecnico perché intervenga nei luoghi più sensibili per ripulire i marciapiedi dalla poltiglia nevosa che, con il prevedibile calo delle temperature del pomeriggio, rischia di trasformarsi in ghiaccio aumentando il rischio di cadute per i pedoni. A questo proposito ricordiamo ai cittadini che è sempre in vigore l’ordinanza sindacale che prevede per i cittadini e i commercianti l’obbligo di ripulire i marciapiedi antistanti gli ingressi dei palazzi e dei negozi".