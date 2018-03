Da Prati all'Esquilino ecco le buche del Centro: "Piano Marshall inutile, serve manutenzione straordinaria"

"Servono fondi per la manutenzione straordinaria, gli unici che possono risollevare davvero la condizione delle strade. L'elenco di interventi da comunicare al dipartimento? La lista verrà inviata quando saranno partiti gli appalti". Con una lettera datata 9 marzo e diretta alla sindaca Raggi, all'assessore Margherita Gatta e a tutti i presidenti dei municipi, la minisindaca della City romana Sabrina Alfonsi striglia l'amministrazione grillina.

"Il piano Marshall così concepito non serve a niente" ha spiegato a RomaToday e ribadito nella missiva, con riferimento prima di tutto ai sei lotti da 500mila euro destinati ai municipi ma messi a gara dal dipartimento Simu (Lavori Pubblici). Verranno assegnati non prima di due settimane (secondo i tempi annunciati dal Campidoglio, ma "ci vorrà almeno un mese perché serve la certificazione antimafia" secondo Alfonsi). Nel frattempo è stato chiesto ai municipi di redigere un elenco di criticità su cui poi indirizzare le squadre di operai. Ma la minisindaca si è opposta: "Fare adesso un elenco è controproducente, perché blocchiamo delle vie su cui intanto può agire direttamente il municipio con i pochi fondi a disposizione. Quando e se ci saranno questi appalti faremo le nostre comunicazioni sulle vie che hanno bisogno dei rattoppi". Che non mancano.

Via Panisperna e via dei Serpenti al rione Monti, via Giovanni Giolitti alla stazione Termini. E ancora Porta Latina, zona Terme di Caracalla, via Calabria, via Sardegna e via Sicilia al confine con il II municipio. A Prati viale delle Milizie, via Luigi Rizzo, via Monte Santo, via Lepanto. Piazza di San Claudio e via Sistina in zona Trevi, via Monte Brianzo e viale Vaticano. Le buche non sono certo confinate in periferia. Il problema è condiviso da tutta la città, e anche la City romana, quotidiano biglietto da visita per i turisti della Città eterna, è un gimkana che costringe a pericolosi slalom alla guida. Ma al netto delle toppe temporanee, per superare davvero le difficoltà "servirebbero fondi sostanziosi per la manutenzione straordinaria" spiega ancora Alfonsi, facendolo ben presente nella missiva del 9 marzo.

"Per risanare adeguatamente la viabilità servono lavorazioni radicali, che garantiscano nel tampo l'agibilità in sicurezza". E invece per l'annualità 2018, su 12 milioni richiesti da via della Greca ne sono stati concessi solo due. E quello che dovrebbe coprire importanti lavori tra cui il rifacimento di via Giovanni Lanza e via dei Capocci non è ancora nelle disponibilità del bilancio municipale. Da qui la richiesta di sbloccare almeno queste somme. Dopodiché "abbiamo già predisposto un dettagliato elenco di opere di manutenzione straordinaria, completo di valutazione economica e collocazione territoriale nei rioni e quartieri di competenza". Budget permettendo.