Mobilità sostenibile, addio alle barriere architettoniche per i ciclisti: arrivano le canaline

Tutti d'accordo. L'idea di facilitare l'accesso in banchina delle bici è piaciuta in Campidoglio. La proposta è passata all'unanimità in Aula Giulio Cesare. Ora la Sindaca e la sua giunta dovranno "farsi parte attiva affinchè, nelle stazioni cittadaini ed in quelle della metro, siano realizzate apposite canaline per accompagnare le bici a mano lungo le scale dei sottopassaggi".

Le canaline nelle fermate metropolitane e ferroviarie

L'atto, presentato dai consiglieri democratici Piccolo, Tempesta e Palumbo, non ha incontrato ostacoli. L'impegno dell'amministrazione dovrà ora essere quello di favorire la realizzazione di queste canaline, da realizzare "utilizzando sia le tipologie in marmo, in tono con le scale della singola stazione o eventuali binari in alluminio o acciaio" si legge nel testo della mozione.

Il progetto Elviten

C'è un altro modo però con cui l'amministrazione, e specificatamente quella del Municipio IX, ha deciso d' intervenire per favorire il trasporto intermodale. Grazie ai finanziamenti ottenuti vincendo un bando europeo, a ridosso delle stazioni metropolitane Eur-Magliana ed Eur-Laurentina, oltre che in altre zone strategiche all'interno del raccordo anulare, verranno sistemate delle cabine d'acciaio che serviranno per ricaricare 78 bici elettriche.

Le rastrelliere

Per potenziare l'intermodalità, occorre però provvedere ad ulteriori investimenti. I ciclisti chiedono d'installare delle rastrelliere nella zona della stazione Termini che attualmente ne è praticamente sprovvista. Per promuovere questa richiesta, Salvaiciclisti Roma lo scorso marzo, ha messo in scena "Maledetta primavera": un divertente flash mob, all'interno della principale stazione ferroviaria della Capitale. Poi, chiaramente, occorre investire anche sulle ciclabili da realizzare in direzione delle fermate metropolitane.