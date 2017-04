Addio a Baffetto, il re della pizza di via del Governo Vecchio

Il suo nome, quello vero, era Idolo Volpetti. Ma tutti i suoi affezionatissimi clienti lo conoscevano come Baffetto, per quei mustacchi che hanno sempre fatto parte di lui. E' scomparso all'età di 91 anni lo storico titolare della famosa pizzeria che porta il suo nome. Un'istituzione di via del Governo Vecchio, la pizzeria Baffetto.

Nota a tutti i romani per la margherita sui piatti di metallo, fatta con ingredienti sempre di prima scelta, accompagnata ormai da più di mezzo secolo a quell'inconfondibile ambiente familiare, alla simpatia del personale, all'accoglienza che Baffetto non risparmiava mai a chiunque si sedesse nel suo locale.