Celio Azzurro, lo sfratto è arrivato: "Da oggi i vigili possono sgomberare" 

"Siamo stremati, ma continueremo a lottare". Al Celio Azzurro potrebbero scattare da un momento all'altro i sigilli. Colpito dalla delibera 140, il provvedimento che a seguito di un'indagine della Corte dei Conti punta al riordino del patrimonio immobiliare pubblico, l'asilo interculturale ha ricevuto ieri dai vigili urbani la determina dirigenziale emanata dall'Assessorato al Patrimonio che ufficializza definitivamente lo sgombero.

Da oggi le forze dell'ordine sono autorizzate a interrompere le attività allontanando i membri della cooperativa che da 27 anni gestiscono il servizio. "Non abbiamo più parole, siamo stremati, ma continueremo con le energie che ci rimangono a combattere e a resistere. Faremo tutti i passi necessari per opporci a questo disumano accanimento". Forse altre proteste in piazza, come il sit in a inizio marzo sulla salita di San Gregorio al Celio, partecipatissimo.

Il centro interculturale offre servizi scolastici, doposcuola, laboratori e attività incentrate su immigrazione e intercultura, dal 1990. La concessione dei locali però è scaduta nel 2010. I bollettini dell'affitto sono sempre arrivati comunque e loro, comunque, hanno sempre pagato. Il 7 febbraio la prima ingiunzione di pagamento: 242.585 euro di arretrati (la differenza fra gli affitti pagati a canone calmierato e quelli a prezzo di mercato). Con invito a liberare i locali.