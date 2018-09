Per le strade del centro tavolini sì, libri no. Chiusa libreria: "Espositori fuori legge"

Cinque giorni consecutivi di chiusura per aver esposto su suolo pubblico i libri. E' questo il provvedimento adottato nei confronti della libreria Otherwise di via del Governo Vecchio rea di aver "occupato lo spazio antistante l’esercizio con espositori di merce varia per mq 4,5” senza essere in possesso di relativa concessione.

Chiusa libreria Otherwise

Un'autorizzazione che l'attività del centro non avrebbe comunque potuto ottenere. Già perchè a Roma il paradosso è servito: sì a tavolini e dehor, no ai libri.

Secondo il regolamento OSP, quello appunto dell'Occupazione di Suolo Pubblico (delibera 39 del 2014), la possibilità di occupazione può essere concessa soltanto ai titolari di esercizi di somministrazione, proprio come accade a destra e sinistra della libreria costretta a tenere la serranda abbassata fino a martedì mattina.

I libri non possono occupare suolo pubblico

"Perché non dare la possibilità alle librerie, che sono attività sì commerciali, ma con un contenuto culturale e sociale che andrebbe tutelato, di richiedere ed ottenere come fanno bar e ristoranti la concessione del suolo pubblico laddove ce ne sia la possibilità? A Roma hanno chiuso (almeno) sessanta librerie negli ultimi 6 anni. Perché non cercare di aiutarle anche dandogli questa facoltà che non comporterebbe nessun aggravio al comune di Roma?" - scrivono dalla Otherwise che giorno dopo giorno lotta per rimanere in piedi credendo che il suo ruolo vada al di là di quello commerciale.

"Non cerchiamo colpevoli, non cerchiamo rivincite, siamo dalla parte del torto. Non vogliamo essere contro, ma con" - si legge nel post dei titolari del negozio che, partendo dal loro caso, chiedono l’attuazione di politiche di sostegno "senza le quali le librerie continueranno a chiudere".

Il sit in a Governo Vecchio: #libriperstrada

Da qui il sit in previsto per oggi, domenica 16 settembre alle ore 17, davanti alla Otherwise. "Non possiamo esporre i #libriperstrada, ma i lettori sì. Questa domenica vogliamo riempire lo spazio davanti a Otherwise con un sit-in di lettori e amici della nostra libreria. Quello spazio che non ci è concesso utilizzare, a via del Governo Vecchio 80, sui sampietrini di Piazza Pasquino".



"Le librerie non sono soltanto dei posti che vendono libri. Abbiamo ricevuto messaggi di sostegno dai librai di tutta Italia e dal mondo: crediamo che il cambiamento sia possibile e vogliamo farlo insieme, perché la resistenza delle librerie indipendenti - scrivono - passa anche dalle politiche pubbliche".