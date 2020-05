Centri estivi: Campidoglio e Municipio I ai ferri corti ma le famiglie restano in attesa di risposte

Si svolgeranno regolarmente i centri estivi? Le famiglie romane sono in attesa di una risposta. La richiesta delle ferie, per i genitori che lavorano, è spesso influenzata da quest’informazione.

Le aspettative

Vanno gestite le limitazioni imposte per contenere il nuovo Coronavirus. Dovendo rispettare le distanze di sicurezza, diventa importante la scelta degli spazi dove garantire il servizio. Da qui l’esigenza di valutare soluzioni anche diverse da quelle degli anni passati. Il ruolo dell’amministrazione, in questo frangente, è cruciale. Risposte, in tempi rapidi, sono richieste sia dalle famiglie che dalle associazioni sportive dilettantistiche che solidamente gestiscono i centri estivi.

La lettera contestata

Tuttavia, nonostante la questione sia delicata, tra i diversi livelli della macchina amministrativa i rapporti non sembrano propriamente idilliaci. In particolare non lo sono tra il presidente della commissione Sport Angelo Diario ed il Municipio I la cui presidente, Sabrina Alfonsi, ha preso l’iniziativa di scrivere una lettera alle famiglie del territorio. “I Municipi devono lavorare per rispondere a quanto è stato chiesto loro da parte del presidente della commissione Sport, comunicando l'elenco delle aree idonee presenti nei parchi e nelle scuole” ha dichiarato il consigliere Diario che ha stigmatizzato l'invio delle lettera, considerandola una mossa “spregiudicata”. Anche perché, ha sottolineato, “ancora non sappiamo come e se apriremo i centri estivi”.

L'autonomia dei municipi

Il richiamo alle responsabilità istituzionali, neppure troppo velatamente indirizzato alla presidente Alfonsi, non è piaciuto ai rappresentanti istituzionali del PD. Dal Capogruppo capitolino Giulio Pelonzi, agli assessori della giunta municipale, i democratici hanno fatto quadrato attorno alla minisindaca “rea di aver osato scrivere alle famiglie del I municipio -ha ricordato Claudia Daconto ,segretaria romana del PD - per conoscerne le esigenze in vista della riapertura dei centri estivi”. Immediata anche la reazione dell’assessora Anna Vincenzoni .“C'è un consiglio eletto, c'è una presidente eletta. La competenza sui centri estivi e' espressamente dei Municipi, come da regolamento del decentramento amministrativo. Mi stupisce questa polemica sterile da parte del consigliere capitolino Diario” ha commentato Vincenzoni che, nel Municipio I, ha la delega all’Ambiente.

Botta e risposta

Secondo il capogruppo Pelonzi il Consigliere Diario, oltre a “scrivere sciocchezze su facebook”, risulterebbe “affetto da virus di onnipotenza”. Al presidente grillino della commissione sport è stato ricordato che “la lettera è assolutamente legittima, soprattutto – ha ribadito Pelonzi – è una iniziativa necessaria per agevolare le famiglie con figli per il rientro al lavoro”. Il presidente della commissione Sport ha ulteriormente chiarito la propria posizione, mirata a “ mettere tutte le informazioni in condivisione e lavorare insieme, nel piendo rispetto dell'autonomia di tutti”. La spiegazione non ha però convinto la diretta interessata.

La reazione di Alfonsi

Nel pomeriggio dell'8 maggio, la presidente Alfonsi è tornata sulle prime dichiarazioni del presidente della commissione Sport. “La polemica scatenata dalle dichiarazioni del consigliere capitolino Diario, secondo il quale il Municipio I si è 'lanciato in avanti in maniera spregiudicata' scrivendo alle famiglie per sondare i bisogni riguardo i centri estivi, va inquadrata per quella che è: sterile polemica”. La minisindaca democratica ha precisato che sono stati numerosi i cittadini ad aver apprezzato "l'apertura di un dialogo diretto" del Municipio, al punto che "abbiamo già superato le 800 risposte" al sondaggio inoltrato ai residenti. “Forse al consigliere Diario - ha concluso Alfonsi - sfugge che come Municipio ci stiamo muovendo esattamente nella stessa direzione presa dalla Sindaca Raggi riguardo ai centri estivi, verificando l’eventuale fattibilità in sicurezza in attesa delle norme ufficiali ma soprattutto ascoltando i bisogni delle famiglie”. Resta però la sensazione di un clima avvelenato e soprattutto di una domanda che, le mamme ed i papà che devono rispettare il proprio piano ferie, continuano a porsi. Si svolgeranno regolarmente i centri estivi?