Teatro dell'Orologio, flash mob contro la chiusura: "Il Comune faccia qualcosa"

Flash mob dei romani davanti al teatro dell'Orologio, sequestrato giovedì sera per la mancanza di uscita di sicurezza. Centinaia di persone hanno riempito l'omonima piazza per chiedere un intervento rapido del Comune che consenta la riapertura. Perché se i sigilli arrivano per un motivo incontestabile, lo stesso era noto all'amministrazione e i gestori hanno spiegato più volte l'empasse: "Avevamo un progetto per l'apertura della porta d'emergenza ma il ritrovamento di reperti archeologici e la necessità di intervento della Soprintendenza ha bloccato tutto". E ancora oggi tornano a parlare davanti ai manifestanti: "Dobbiamo trovare una soluzione, parliamo di una realtà dove lavorano centinaia di attore, quarante compagnie, aiutateci".

Al flash mob hanno partecipato anche gli amministratori del I municipio. In prima fila la presidente dem Sabrina Alfonsi: "Avevamo chiesto giorni fa al Comune la convocazione immediata di una conferenza di servizi con le Sovrintendenze e i Vigili del Fuoco, per provare a individuare una soluzione definitiva al problema della mancanza di uscite di sicurezza del teatro. Problema annoso e noto a tutti, particolarmente grave nel caso specifico, essendo il locale un bene pubblico con destinazione d’uso come teatro".

Insomma, un problema conosciuto al quale forse si poteva ovviare evitando il sequestro. "Essendo a conoscenza dell’esistenza di un progetto tecnico realizzato a proprie spese dall’associazione che gestisce lo spazio, progetto che però necessitava di alcune modifiche in funzione di rilievi effettuati dalle sovrintendenze, volevamo sederci intorno ad un tavolo tutti insieme e trovare la strada da percorrere, in piena legalità e sicurezza. In assenza di risposte, è arrivato il sequestro". Ma i gestori non hanno alcuna intenzione di mollare: "Torneremo qui anche la prossima settimana, finché non faranno qualcosa".