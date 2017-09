Campo de' Fiori: lo storico nasone è tornato in piazza

Torna il nasone in piazza Campo de' Fiori. Dopo quattro ore di intenso lavoro, ieri in tarda serata la storica fontanella è stata riposizionata, nuova di zecca, dagli operai incaricati. Una settimana fa un camioncino dell'Ama l'aveva colpita e danneggiata, lasciando un rigagnolo d'acqua zampillante che fuoriusciva direttamente dalla strada. Acea l'ha riparata e ora è tornata al suo posto, per la gioia di turisti e romani.



A documentare con foto sui social network il lavoro degli operai la consigliera del I municipio Nathalie Naim: "Ho voluto documentare la complessità del lavoro di riposizionare un nasone simbolo di Roma - scrive su Facebook allegando le immagini - per il quale ci sono volute oltre 4 ore del lavoro di 3 uomini e un lavoro manuale di precisione d anche molto pesante". E ancora: "Ci è stato riferito da chi vive la piazza che vengono buttati giù da mezzi dell'Ama, di polizia nel corso di manovre, o ubriachi di notte. Spesso vengono rubati". In questo senso potrebbero essere utili le telecamere: "Intendo fare richiesta per individuare i responsabili sia della rottura che dei furti".