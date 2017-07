Fontana di Trevi, flussi di turisti regolati da associazioni di volontariato

Percorsi regolati da volontari, per scongiurare che masse di turisti si avventino sul monumento. Per fontana di Trevi, dopo una lunga serie di polemiche tra bagni poco consoni al decoro e ordinanze a tutela del bene artistico, il Campidoglio opta per un accordo con volontari dell’Associazione Cives Catervae Custodes Martiri di Nasiriyha e dell’Associazione Regionale del Lazio Vigili Urbani in pensione - v.u.p.. Con il loro aiuto parte oggi un periodo di sperimentazione di un innovativo percorso di transito all’interno dell’area di rispetto della fontana di Trevi.



Numerose fontane della città, recentemente, sono state teatro di comportamenti del tutto incompatibili con il corretto utilizzo e la fruizione di un bene monumentale, comportamenti che hanno rischiato di comprometterne l’integrità e la corretta conservazione, a seguito dei quali la sindaca Raggi, rilevata la necessità e l’urgenza, ha emesso ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. 267/2000, l’ordinanza sindacale n. 82 del 12 giugno 2017, a tutela delle fontane di particolare interesse storico e artistico ubicate all’interno dell’area Unesco.



Per Fontana di Trevi la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, hanno deciso di stipulare, in via sperimentale, una convenzione con per consentire la fruibilità del monumento, evitando assembramenti di visitatori che ne possano pregiudicare la corretta conservazione, assicurando un maggior presidio e una maggiore sorveglianza.



La collaborazione temporanea con le Associazioni durerà 80 giorni e sarà resa tutti i giorni della settimana, compresi i festivi, dalle 9 alle 24. Al termine della sperimentazione, verificata l’efficacia, si procederà all’emanazione di un bando pubblico di più lunga durata, per realizzare un presidio permanente. Le attività di coordinamento operativo dei volontari e la vigilanza sul corretto adempimento degli impegni assunti dalle Associazioni sono affidate al Corpo di Polizia Locale, I gruppo Centro.