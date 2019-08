Due germani reali a spasso per via di Ripetta. Uno è ferito: interviene la Polizia Locale

Stavano passeggiando su via di Ripetta, in pieno centro storico. Una scelta singolare per due germani reali dal momento che, la specie, predilige stazionare sugli specchi d'acqua.

La segnalazione

L'anomala presenza è stata notata da un residente che ha colto anche un altro dettaglio. Uno degli animali era ferito. La Polizia Locale, informata del fatto, si è recata sul posto. Gli agenti intervenuti nella mattinata del 14 agosto, hanno così potuto verificare le condizioni del volatile.

L'intervento dei Vigili e della LIPU

Uno dei due esemplari, fa sapere l'ufficio stampa della Polizia Locale, " presentava una ferita vistosa ad una delle ali". Per questo, probabilmente, non riuscivano più a raggiungere le sponde del Tevere da dove, con ogni probabilità, i due germani erano arrivati. Accertato lo stato in cui versava l'animale, gli agenti hanno immediatamente richiesto il supporto del personale LIPU che ha trasportato i due esemplari in un centro specializzato per le cure del caso.