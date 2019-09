Giardino degli Aranci, il celebre panorama "chiude" per lavori: la terrazza aspetta la messa in sicurezza

La terrazza del Giardino degli Aranci è chiusa al pubblico. Un nastro giallo della Polizia locale di Roma Capitale, con transenne annesse, cinge l'area dove i tanti turisti, ma anche romani, ammirano da sempre uno dei più bei panorami di Roma: la Città Eterna dal colle Aventino. "Area interdetta in via precauzionale" si legge sull'avviso cartaceo affisso al nastro, con il logo del dipartimento Tutela Ambiente.

Secondo quanto si apprende, dopo una serie di controlli andati avanti settimane, e dopo aver rilevato un progressivo cedimento della struttura verso il basso, seppur impercettibile a occhio nudo, i tecnici hanno optato per la messa in sicurezza della balaustra. Ora la speranza è che i lavori procedano spediti per quella che è a tutti gli effetti una delle vedute più fotografate dell'Urbe.

(Foto di Giuseppe Lobefaro)