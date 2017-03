Apre Ikea in centro: entro maggio lo store "pop up" in piazza San Silvestro

Un punto Ikea in pieno centro storico, ma non nella formula del grande magazzino. Aprirà entro maggio, come riportato dal quotidiano La Repubblica, a piazza San Silvestro e sarà il primo store interno alla città. Non dobbiamo immaginarci, come ovvio per questioni di spazio e regolamenti vigenti, il centro commerciale classico che siamo abituati a vedere nelle periferie delle grandi città.

Niente a che vedere con i punti vendita di Anagnina e Porta di Roma, ma uno spazioso negozio dove verranno sperimentate nuove forme di vendita e marketing. Si chiamerà infatti Ikea "pop up" e sarà uno store temporaneo, aperto solo per qualche mese. Vi si potranno trovare mobili ma soprattutto oggettistica. "Vogliamo sperimentare nuove di commercio - spiegano a La Repubblica dalla sede centrale di Milano - uscire dalla grande scatola blu del magazzino Ikea e portare la sua filosofia nella vita delle persone, dentro la città".