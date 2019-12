Una vita dedicata all'accoglienza: monsignor Filippo Tucci premiato da Mattarella al Quirinale

Una vita dedicata all'accoglienza delle persone più sfortunate. Ad essere insignito del titolo di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana monsignor Filippo Tucci. Il religioso 90enne è uno degli "Eroi Civili" premiato da Sergio Mattarella al Quirinale "per aver dedicato tutta la sua vita all’accoglienza e all’inclusione delle persone in condizioni di disagio e di abbandono"

Fino al maggio 2019 Primicerio dell’Arciconfraternita di San Rocco all’Augusteo e Rettore della Chiesa di San Rocco.

La parrocchia è da mezzo secolo un punto di riferimento per i poveri del centro storico. Le persone assistite sono per lo più senza fissa dimora. L’intervento nei loro confronti si concretizza in assistenza spirituale, sanitaria (inclusa la donazione di farmaci di prima necessità), refezione, docce e servizi igienici, donazione di biancheria nuova, indumenti, coperte.

"E' una Chiesa che non è un salotto, è un ospedale da campo - il commento di Don Filippo -. Una chiesa che serve, aiuta, accoglie, cura".