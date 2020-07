Pantheon: la Sindaca inaugura la nuova illuminazione sulle note di Ennio Morricone

Un nuovo fascio luminoso avvolge piazza della Rotonda ed il monumento che l’ha resa celebre al mondo. Venerdì 10 luglio è stata infatti presentato, sulle note del maestro Ennio Morricone, il nuovo impianto d’illuminazione del Pantheon.

Un simbolo di rinascita

“Ripartiamo dalla bellezza. La luce sui nostri monumenti diventa un vero e proprio simbolo di rinascita dopo il lockdown” ha dichiarato la Sindaca a margine dell’iniziativa. Con le 150 luci a led di ultima generazione, appena entrate in funzione, migliora l’effetto cromatico e, cosa non trascurabile, si riducono i consumi energetici. Un segnale carico di significato anche in considerazione degli effetti del nuovo Coronavirus.

Con il nuovo impianto d’illuminazione “ abbiamo voluto esaltare, anche di notte, l’imponenza e il fascino di uno dei monumenti simbolo di Roma, visitato ogni anno da milioni di persone provenienti da tutto il mondo” ha sottolineato la Sindaca. E nel farlo, grazie al minor consumo energetico, si offre un contributo anche all’ambiente.

La nuova illuminazione

“L’intervento di illuminazione artistica del Pantheon – ha dichiarato la Presidente di ACEA Michaela Castelli, presente all'inaugurazione in piazza della Rotonda - si inserisce nell’ampio progetto di valorizzazione del patrimonio storico e artistico della Capitale che portiamo avanti da tempo con convinzione e dedizione delle nostre persone". L'intervento eseguito nel rispetto delle indicazioni della Soprintendenza Speciale di Roma e della Sovrintendenza Capitolina, è stato spiegato da Giuseppe Gola, Amministratore delegato dell'Azienda.

"La tecnologia LED coniuga la migliore resa cromatica alla sostenibilità grazie alla notevole riduzione del consumo energetico, mentre i proiettori di ultima generazione, con un minimo impatto estetico, aumentano la precisione delle ottiche che esaltano le caratteristiche architettoniche del monumento. L’efficienza operativa del nuovo impianto - ha aggiunto l'a.d. di Acea - è inoltre garantita da un sistema di controllo e gestione delle luci digitale che permette di ottenere diversi scenari luminosi e interventi manutentivi tempestivi”.



L'omaggio a Morricone

Nel corso della serata, in piazza della Rotonda, Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecília e la Banda della Polizia Locale di Roma Capitale, hanno offerto il proprio omaggio musicale ad Ennio Morricone. Il compositore, recentemente scomparso, è stato un altro simbolo della Capitale.