Terrazza sul Colosseo, il cantiere non si ferma ma Stefàno rassicura: "L'area davanti a scuole sarà pedonale"

I lavori proseguiranno, poi in una seconda fase si penserà anche all'ingresso davanti alle scuole. Questa è la promessa del m5s capitolino per il progetto di largo Gaetano Agnesi, ma al municipio non basta. E così la pedonalizzazione della Terrazza sul Colosseo, continua a far discutere.

Il progetto non si fermerà per consentire la variante richiesta dai dem di via della Greca: pedonalizzare l'intera area, anche la zona prospicente la scuola dell'infanzia Carine e di via Vittorino da Feltre, già pedonale dal 2007 ma riaperta al traffico per consentire i lavori alla Terrazza.

Dopo le proteste di studenti, genitori, comitati e politici Pd municipali, il presidente della commissione Mobilità Enrico Stefàno, ha dato la sua parola accogliendo le richieste dei cittadini: tutta l'area sarà chiusa al traffico. Ma il cantiere non si fermerà, come invece era stato richiesto dal municipio con un'apposita mozione, ed è stato chiarito durante una commissione municipale sul tema.

"Abbiamo spirito costruttivo e propositivo - ha spiegato Stefàno ai consiglieri - come detto il progetto può essere modificato ma i lavori non si possono fermare. Dovete fidarvi. La fase 2 con la pedonalizzazione davanti a scuola ci sarà".

(Fonte Agenzia Dire)