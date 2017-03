Trastevere: a San Cosimato area verde come nuova grazie ai cittadini

Aria di festa questa mattina a Piazza San Cosimato dove, con la Banda della Polizia Locale e i bambini della Scuola Regina Margherita, è stata inaugurata l'area verde grazie al lavoro dell'associazione Trastevere Attiva. Sul posto per il taglio del nastro anche la presidente del I municipio, Sabrina Alfonsi.

"Questo di oggi è un altro bell’esempio di collaborazione tra le associazioni, i cittadini e le istituzioni - dichiara il minisindaco - Trastevere Attiva, che da anni svolge la sua attività nel rione con particolare attenzione al tema della cura del territorio, ha voluto estendere l’adozione dell’area giochi presente sulla piazza anche alle vicine zone a verde".

Ed è così che "grazie ai finanziamenti raccolti tramite donazioni di singoli cittadini e sponsor commerciali, le aiuole sono state riqualificate. Ora, con l’adesione al progetto della scuola primaria Regina Margherita, i bambini saranno coinvolti nella cura e nella manutenzione delle zone verdi, che è il modo migliore per insegnare loro il rispetto e l’attenzione per il rione in cui vivono e l’amore per la loro città".