Blitz antidegrado al Pincio: statue incappucciate "per non vedere Roma devastata"

Blitz questa mattina a Roma di Pep Marchegiani "contro il degrado romano degli ultimi mesi". L'artista, che già negli scorsi anni ha fatto parlare di sè con iniziative analoghe alla Reggia di Caserta, a L'Aquila e Venezia, ha colpito questa mattina al parco del Pincio e in piazza del Popolo, nel cuore di Roma, incappucciando le statue dei personaggi illustri della Capitale per "evitare loro di far vedere lo stato in cui versa Roma".

Marchegiani non si è limitato a denunciare "il degrado della Capitale", ma ha srotolato uno striscione, scritto in romano e firmato Pasquino 2.0, in cui si legge: "Si s'aritrovamo devastata sta' citta' n'cantata, a corpa nune' de li romani. Ma e' de li mi'raggi' che ce propineno st'illustri personaggi".