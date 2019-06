Ponte Sant'Angelo si illumina di azzurro

Acea, nella serata di martedì 11 giugno, ha illuminato il Ponte Sant’Angelo di azzurro per dare il via al countdown in vista del Campionato Europeo dell’estate 2020. La suggestiva illuminazione artistica, con la scritta “Uefa Euro 2020” sugli argini sinistro e destro del fiume Tevere, è stata attivata alle 21:30 ed è rimasta accesa fino a mezzanotte e mezza per ricordare che, esattamente tra un anno, il 12 giugno 2020, la Capitale ospiterà allo Stadio Olimpico la partita inaugurale del primo Campionato Europeo itinerante della storia.