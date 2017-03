Delibera 140, video appello dal Celio Azzurro: "Giù le mani dalla nostra scuola"

Cos'è il Celio Azzurro e perché Roma non può perdere questa realtà. Lo spiegano gli ex alunni della scuola interculturale, sotto sfratto per effetto della delibera sul riordino del patrimonio immobiliare comunale. Nel video tanti piccoli interventi alla telecamera di un cellulare da parte di chi al Celio Azzurro ha trascorso la sua infanzia. Poi l'appello: "Vi prego, giù le mani dal Celio Azzurro".

La scuola, lo ricordiamo, ha ricevuto l'avviso di sfratto con ingiunzione di pagamento del debito pregresso: la differenza tra il canone agevolato e il prezzo di mercato: 365mila euro. E' questa la cifra dovuta. Mentre sono iniziati ad arrivare i bollettini dell'affitto con la cifra nuova, corretta, di circa 5mila euro. Insieme, il 24 marzo, alla determina determina dirigenziale emanata dall'Assessorato al Patrimonio che ufficializza definitivamente lo sgombero.