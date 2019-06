Centro senz'acqua: sospensione idrica per lavori di manutenzione straordinaria

Arrivano le autobotti. Per una ciquantina di strade del centro cittadino, la notte tra giovedì 27 giugno e la mattina di venerdì 28, i rubinetti restano all'asciutto. Acea Ato2 ha infatti comunicato che, in quella data e più precisamente tra le ore 20.00 di giovedì e le 7.00 di venerdì, sarà interrotto il flusso idrico.

Dove stazionano le autobotti

I disagi, causati da lavori di manutenzione straordinaria sulle reti, verranno compensati dal servizio fornito dalle autobotti che saranno dislocate a Piazza Barberini, Piazza Mignanelli, Largo del Tritone e Largo Santa Susanna. Per casi "di effettiva e improrogabile necessità" è possibile chiedere un servizio di rifornimento straordinario, telefonando al numero verde 800.130.335.

Le raccomandazioni di Acea

Si consiglia comunque di fare una scorta d'acqua per compensarne l'assenza previste nelle ore nutturne. E, non meno importante, Acea raccomanda di "mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione, per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua".

Le strade che saranno interessate dalla sospensione idrica sono le seguenti:

 Largo Santa Susanna

 Via San Nicola da Tolentino

 Via Sallustiana

 Via Leonida Bissolati

 Via Friuli

 Via San Basilio

 Salita di San Nicola da Tolentino

 Via Versilia

 Via Molise

 Via Vittorio Veneto

 Via dei Cappuccini

 Via della Purificazione

 Via degli Artisti

 Via di Sant’Isidoro

 Via Francesco Crispi

 Via Sistina

 Via Gregoriana

 Piazza della Trinità dei monti

 Viale della Trinità dei monti

 Largo Amleto Cataldi

 Via degli Ippocastani

 Via Vittoria Aganoor Pompili

 Via dell’Obelisco

 Viale dei Bambini

 Via dei Due Macelli

 Via del Tritone

 Largo del Tritone

 Piazza Barberini

 Piazza di Spagna

 Via Barberini

 Via Zucchelli

 Via Capo le Case

 Piazza Mignanelli

 Via del Belvedere

 Viale Adamo Mickievicz

 Viale Gabriele D’Annunzio

 Viale di Villa Medici

 Viale dell’Obelisco

 Viale Oreste Lionello

 Piazza Bucarest

 Via delle Quattro Fontane

 Via dei Giardini

 Via Rasella

 Via Avignonesi

 Via del Boccaccio

 Via dei Serviti

 Via del Basilico