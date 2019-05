Il Tridente chiude al traffico e lo stop tocca anche i motorini: rischio caos in centro

Sei varchi con le telecamere pronte a multare chi oltrepassa la soglia della Ztl, anche, novità assoluta, se alla guida di uno scooter. Scatta da lunedì 13 maggio la chiusura del Tridente, il triangolo compreso tra piazza del Popolo, via della Mercede, via di Ripetta e via del Babuino. Il cuore pulsante del Centro storico di Roma, quello invaso ogni giorno da migliaia di turisti, si prepara a diventare pedonale, o quasi, in precise fasce orarie. Perché se è vero che la disciplina di traffico limitato era già stata istruita nel 2015, durante la consiliatura dell'ex sindaco Ignazio Marino, gli occhi elettronici ancora mancavano. Senza quelli, le multe erano rare. E il divieto nei fatti è stato quasi ignorato. Ora però, si cambia.

Telecamere e orari

I sei nuovi varchi sono stati installati in via di Ripetta (incrocio con via dell'Oca), via dei Pontefici (piazza Augusto Imperatore), via Condotti (incrocio con largo Goldoni), via di Propaganda (incrocio con via Capo le case), via di San Sebastianello (incrocio con viale della Trinità dei Monti) e via del Gambero (incrocio con via delle Convertite). Il Tridente sarà off-limits per i non autorizzati dalle 6,30 alle 19 da lunedì a venerdì e dalle 10 alle 19 il sabato, esclusi i giorni festivi.

Stop anche ai motorini

La partenza, lo ricordiamo, era slittata aspettando la contestuale riapertura della fermata Spagna della metro A, rimasta chiusa per settimane per i noti guasti alle scale mobili. Chiudere l'area al traffico, con la stazione della metro impraticabile, si sarebbe tradotto in forti proteste da parte dei commercianti della zona. Che già avevano chiesto di posticipare l'attuazione del provvedimento. Adesso, ripristinato il funzionamento della stazione Spagna due giorni fa, ci siamo. Ma c'è una novità, destinata a far insorgere i residenti, e lavoratori, della zona: lo stop dei motorini.

Il municipio: "Noi mai consultati"

Una scelta, già prevista anche nel modello Marino, che cambierà le abitudini del quadrante in maniera profonda, con il rischio che le strade limitrofe all'area del Tridente, si trasformino in mega parcheggi di due ruote a cielo aperto. Perché se Marino aveva previsto nuovi posteggi, per il momento la loro realizzazione resta sulla carta. Sul piede di guerra cittadini e lavoratori abituati a recarsi in centro con il motorino. "Non ci hanno fatto alcuna comunicazione a riguardo" lamenta a RomaToday l'assessore alla Mobilità del I municipio Anna Vincenzoni. Il parlamentino dopo una serie di rinvii eterni è riuscito a fissare un incontro con l'assessore Linda Meleo. Appuntamento il 15 maggio, che però è due giorni dopo l'attivazione del provvedimento. "Tutto è modificabile" dice Vincenzoni. Sul piatto la questione motorini e l'orario: "Troppo esteso, va ridotto".