Tridente, metro ferme e commercianti infuriati: l'arrivo dei varchi elettronici slitta di un mese

Slitta l'attivazione dei varchi elettronici nel Tridente, complice la chiusura delle tre stazioni metro della linea A, Repubblica, Barberini, Spagna.

Gli occhi elettronici per stanare i furbetti che varcano i confini della Ztl A1 entreranno in vigore con un mese di ritardo. Si doveva partire il 1 aprile e invece si va al 2 maggio. Ieri la comunicazione in una nota dell'agenzia Roma servizi per la mobilità. La decisione, come riportato da Il Messaggero, è arrivata a seguito di un incontro tra il vicesindaco Luca Bergamo e le associazioni di commercianti di zona. Sommare alla chiusura delle fermate chiave della mobilità del Centro, anche quella del Tridente a macchine e scooter, sarebbe stato troppo per i commercianti, già in crisi e sulle barricate contro i disagi legati alla mobilità pubblica.

Quindi, ricapitolando, lo stop è previsto dal 2 maggio. Per i primi 30 giorni di pre esercizi i varchi saranno presidiati da pattuglie della polizia locale. I varchi elettronici poi, passato il primo mese, saranno attivi dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi) dalle 6.30 alle 19 e il sabato (esclusi i festivi) dalle 10 alle 19.

In realtà, la chiusura al traffico dell'area era già prevista, votata e operativa dai tempi di Marino. Era ottobre del 2014. A mancare però da 3 anni e mezzo sono i varchi elettronici e le conseguenti sanzioni per i trasgressori, di fatto tollerati. Un tridente chiuso al traffico quindi che chiuso non era.