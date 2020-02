Via del Tritone si rifà il look grazie alla Rinascente: marciapiedi più larghi e una nuova carreggiata

Il quadrante di via del Tritone si rifà il look. Oggi il dipartimento Simu ha illustrato il progetto di riqualificazione della zona.

Nel dettaglio, si tratta della gara per l'allargamento dei marciapiedi di via del Tritone e della vicina via dei Due Macelli, strada da cui sarà eliminata anche la sosta e creata una passeggiata verso piazza di Spagna in asse con via del Babuino, è pronta e sarà aggiudicata entro l'estate, o al massimo all'inizio dell'autunno.

I lavori dovrebbero iniziare tra 12 mesi. La prima fase durerà tre mesi e si dovrà concludere, comunque, entro giugno 2021, condizione posta dal finanziatore del progetto, ovvero la Rinascente. La durata complessiva dei lavori, invece, sarà di 270 giorni dall'avvio e si stima, quindi, che le due strade saranno pronte entro dicembre 2021, in tempo per lo shopping di Natale. Inizia a prendere forma il progetto di riqualificazione delle due storiche strade del centro storico di Roma, il cui intervento di restyling era stato presentato alcuni mesi fa dal sindaco di Roma, Virginia Raggi.

Il cronoprogramma del cantiere

Oggi il cronoprogramma è stato reso noto dal direttore del dipartimento Simu, Fabio Pacciani. Dunque "i lavori dureranno 270 giorni", ovvero 9 mesi, ha spiegato Pacciani "e si divideranno in tre fasi: la prima riguarda l'allargamento del marciapiede di via del Tritone, lato Rinascente, nel tratto tra largo del Tritone e via della Stamperia, e l'allargamento del marciapiede del tratto di via dei Due Macelli tra via del Tritone e via Capo le Case".

Intervento che si dovrà concludere necessariamente entro giugno 2021, una condizione posta dai finanziatori. "Ma noi crediamo di poterli chiudere anche prima - prosegue il dirigente - la seconda fase sarà l'intervento più corposo e partirà subito dopo. Riguarderà il rifacimento di tutta la sede stradale di via del Tritone e l'allargamento di tutti gli altri marciapiedi di via del Tritone, su entrambi i lati, da largo Chigi e piazza Barberini. Infine la terza fase: si partirà subito dopo per rifare e allargare i marciapiedi di via dei Due Macelli da via Capo le Case a piazza di Spagna".

L'appalto sarà unico. Il costo stimato per questi interventi dovrebbe aggirarsi sui 2,8 milioni, Iva compresa, rispetto a un finanziamento complessivo di tre milioni. Più nello specifico: i nuovi marciapiedi, larghi 3 metri e mezzo su via dei Due Macelli e fino a 6,5 nei tratti più larghi di via del Tritone, saranno realizzati in basalto con cigli di granito. La pavimentazione di via dei Due Macelli sarà in sampietrini mentre via del Tritone sarà in asfalto. La carreggiata di quest'ultima sarà rifatta.

I tecnici dell'agenzia Roma servizi per la Mobilità hanno stimato una perdita di circa 30 posti auto su via dei Due Macelli, dove saranno comunque realizzati stalli per disabili e per il servizio di carico e scarico merci. Saranno persi anche alcuni parcheggi per motorini ma questi saranno recuperati nelle vie limitrofe, ovvero via Capo le Case e via della Mercede.

"Ben venga questo intervento - ha commentato il presidente della commissione Mobilità Enrico Stefano - perchè la nostra idea è quella di aumentare la mobilità pedonale a Roma. L'intervento su via del Tritone è molto importante e potrebbe andare anche a sistema con le strade limitrofe come via del Corso che soffre dello stesso problema: ovvero marciapiedi stretti a fronte di un grande flusso pedonale, soprattutto nella parte più vicina a piazza Venezia".

(Fonte Agenzia Dire)