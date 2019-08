Lo scempio di viale Aventino, ‘toppa’ bicolore dopo i lavori. Raggi: “E’ solo provvisoria”

Prima i lavori, poi un marciapiede lasciato bicolore con l’asfalto nero posato al posto della pavimentazione grigio chiaro originaria. Un vero e proprio “scempio” quello di viale Aventino con i romani solerti a segnalare quella ‘toppa’ così orribile e assurda proprio nel cuore della città.

Lo “scempio” di viale Aventino

“Un lavoro indecoroso, superficiale e assolutamente non professionale” – aveva fatto notare Luca Cardia, già portavoce del comitato ‘Multopoli Portonaccio’. Una bruttura sulla quale è intervenuta la sindaca di Roma, Virginia Raggi, rassicurando sul pronto ripristino dello stato dei luoghi.

I lavori di viale Aventino fanno parte infatti di un grande intervento di manutenzione che coinvolge anche un tratto di viale Marco Polo e di piazzale Ostiense. Sono quindi ancora in corso.

Raggi: “Viale Aventino ripristino a regola d’arte”

“La società Areti, che si occupa dei servizi di distribuzione dell’energia elettrica di Acea, ha effettuato degli scavi nell’ambito di questo intervento complessivo. Il tratto di marciapiede – ha spiegato la Sindaca - è stato oggetto di un ripristino provvisorio. Dopo la posa dei cavi da parte di Areti e la necessaria sistemazione del terreno, le lastre del marciapiede – ha assicurato Raggi - saranno riposizionate per completare i lavori e la riqualificazione dell’intera area”.

Non l’unico intervento per la zona: in viale Marco Polo, “oltre al ripristino della strada – ha fatto sapere la prima cittadina - ci sarà anche quello delle corsie preferenziali da parte da Roma Servizi per la Mobilità”.