VIDEO | Bagni pubblici chiusi in Centro, i turisti: "Non è una cosa normale"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Ecco come reagiscono i turisti quando si trovano le porte dei bagni pubblici chiuse, e senza alcun avviso. Tra le strutture in centro siamo andati alla salita del Pincio, al Colosseo, Villa Brghese e piazza dell'Esquilino.

Bagni pubblici in centro chiusi. E sarà così "almeno per un anno" da quanto ha fatto sapere l'assessora all'Ambiente, Pinuccia Montanari. Ma sarà davvero così? Nel frattempo i turisti vanno in bar e ristoranti.

“Il problema è la situazione ponte fino all'espletamento della gara – spiega Montanari -. Nel 2018 quando la gara sarà espletata i bagni faranno parte della gara a doppio oggetto. Abbiamo 540mila euro per questo periodo transizione, risolveremo la questione in tempi rapidissimi, o con Ama o con una piccola gara ponte".