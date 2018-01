Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Siamo scesi da Ponte Sisto per percorrere il tragitto a bordo del Tevere fino a Ponte Mazzini, dal lato di Lungotevere Farnesina. Dove il degrado vince: cumuli di foglie secche, fango e parti del bordo in marmo rotti, in alcuni punti addirittura mancante.

E non è difficile incrociare turisti che avevano scelto di passeggiare vicino al fiume, con non poca difficoltà. Nel cuore della Città Eterna, tra Trastevere e il centro storico. Lì, dove la Roma dovrebbe essere perfetta.