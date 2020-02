Lavori alle conduttore: sabato 8 febbraio il Centro sarà senza acqua. Attive le autobotti

Sarò un sabato 8 febbraio senza acqua per molti palazzi ed esercizi commerciali del centro di Roma. Acea Ato 2 infatti ha reso noto che, "per effettuare interventi di manutenzione straordinaria sulla rete, si renderà necessario sospendere il flusso idrico in alcune strade del I Municipio di Roma".

Di conseguenza, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 di sabato 8 febbraio 2020 si verificheranno mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione nelle seguenti strade: Via di Porta Angelica, Via del Mascherino, Piazza Papa Pio XII, Piazza del Risorgimento (lato Via di Porta Angelica), Borgo Angelico, Via delle Grazie, Borgo Vittorio, Borgo Pio, Piazza della Città Leonina.

"Potranno essere interessate dalla sospensione idrica anche strade limitrofe alle citate. Per limitare i disagi, Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite un’autobotte che per tutta la durata della sospensione del servizio, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 di sabato 8 febbraio 2020, sarà in stazionamento in Piazza Risorgimento (lato Via di Porta Angelica)", si legge nella nota di Acea.

"Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335".

Acea Ato 2, "scusandosi per il disagio, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione, per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua", conclude l'azienda.