Lotta allo spaccio di droga al Colle Oppio: 25 pusher in manette in due mesi

Lotta allo spaccio di droga al parco del Colle Oppio. Proseguono i controlli straordinari degli agenti del Commissariato Esquilino finalizzati a contrastare le illegalità nell’area del rione Esquilino e del rione Monti, con particolare attenzione al parco di Colle Oppio.

Nel corso dell’ultimo servizio - effettuato con l’ausilio di personale del 1° Reparto Mobile, del Reparto Prevenzione Crimine “Lazio” e del reparto PICS della Polizia Locale di Roma Capitale - sono state effettuate bonifiche e posti di controllo con verifiche su tutte le aree del Parco.

Si è proceduto alla identificazione di 37 soggetti extracomunitari, perlopiù nord e centro-africani di cui 13 non in regola con le norme che regolano il soggiorno i quali sono stati accompagnati presso l’Ufficio Prevenzione 90 per il fotosegnalamento e la successiva trattazione dell’Ufficio Immigrazione.

In particolare, in applicazione del Regolamento di Polizia Urbana, state elevate 9 sanzioni amministrative da 250 Euro e 9 Ordini di Allontanamento ex art. 10 L. 48/2017 (propedeutici al Daspo urbano) a soggetti che bivaccavano abitualmente nel parco di Colle Oppio.

Sono state espulse tre persone non in regola con le norme sul soggiorno, due persone denunciate perché inottemperanti all’ordine di allontanamento del Questore.

La complessiva azione di contrasto svolta nel corso delle scorse settimane da personale del Commissariato Esquilino, ha permesso inoltre di arrestare 25 persone e denunciarne in stato di libertà altre 19, in gran parte per violazioni delle norme sugli stupefacenti.

Quasi 988 le persone identificate nel corso dello stesso periodo.