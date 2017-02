Piazza Vittorio, bagni pubblici ancora chiusi. Diaco promette: "Apertura nei prossimi giorni"

"Sono passati altri quindici giorni ma dei bagni di piazza Vittorio ancora non si sa nulla". E' l'ennesimo allarme che arriva dal I municipio, dai consiglieri dem Stefania Di Serio e Davide Curcio. "I bagni sono pronti da tempo grazie alle pressioni del Comitato Piazza Vittorio Partecipata e del Primo Municipio -denunciano- l'assessora capitolina Pinuccia Montanari aveva dichiarato pubblicamente durante una seduta della commissione trasparenza di aver chiesto all'Ama di aprire i bagni entro quindici giorni, ma evidentemente ci sono delle resistenze che nemmeno lei riesce a superare".

Ad alzare la voce anche la presidente del parlamentino Sabrina Alfonsi che ha inviato immediatamente una lettera all'assessore Pinuccia Montanari, chiedendo conto della motivazione per la quale non siano stati ancora riaperti i bagni di piazza Vittorio, nonostante le rassicurazioni ricevute in merito dalla stessa assessora. "Conto in una sua risposta immediata altrimenti chiederemo la riconvocazione della commissione Trasparenza per verifica" conclude la presidente.

Di ieri la risposta del presidente della commissione Ambiente capitolina, Daniele Diaco, e la promessa: "Nei prossimi giorni avrà luogo la riapertura dei bagni pubblici di Piazza Vittorio. La conferma è arrivata direttamente dall'Ama in occasione della seduta della Commissione Ambiente di venerdì. Grazie all'impegno della Commissione Ambiente e dell'assessore Pinuccia Montanari, i cittadini dell'Esquilino potranno nuovamente usufruire di questo importante servizio. I bagni pubblici di Piazza Vittorio saranno oggetto di costante vigilanza atta a garantirne pulizia, integrità e decoro. Anche questa volta siamo riusciti a raggiungere un importante obiettivo che la precedente Amministrazione aveva trascurato".