Quale futuro per l'ex cinema Apollo? Aspettando la bonifica dall'amianto al via l'iter partecipato

Cosa realizzare nei locali del cinema Apollo? Aspettando di completare la rimozione dell'amianto dalla struttura, si parla del futuro del palazzetto liberty nel cuore dell'Esquilino. I comitati di zona ne chiedono da tempo riqualificazione e riapertura.

"Vorremmo che si trasformasse in un presidio culturale per lo più dedicato al settore dell'audiovisivo, per restare fedeli alla funzione originaria della struttura, con anche spazi dedicati ai più giovani" spiega a RomaToday Gennaro Berger, membro di Esquilino Vivo. Con lui anche i rappresentanti della storica associazione Apollo 11 e dei comitati Esquilino in comune, piazza Vittorio partecipata, Esquilino chiama Roma.

Siamo ancora in una fase più che embrionale, una prima presa di contatto con gli amministratori in occasione di una seduta di commissione Cultura per discutere del tema. Un confronto preliminare per arrivare poi alla definizione di un progetto finale per il quale andranno poi trovati i fondi per i lavori. Intanto però si apre una concreta finestra di poter davvero tornare a far vivere lo spazio, ormai abbandonato da decenni.

"Vorremmo che le linee guida per definire la nuova vita del Cinema Apollo scaturiscano da un percorso partecipato per accogliere suggerimenti e sollecitazioni dal maggior numero possibile di cittadini, come già sperimentato con il Cinema Aquila" ha commentato la presidente della commissione Cultura Eleonora Guadagno. "Obiettivo è avviare quanto prima la fase di progettazione".

Nel frattempo proseguono, seppur con ritardo rispetto all'iniziale tabella di marcia, i lavori per la rimozione dell'amianto - partiti a maggio 2019 - e la bonifica degli spazi. Dopo una prima fase di messa in sicurezza della facciata si è proceduto con la rimozione dei detriti dai locali, per poter realizzare il ponteggio che permetterà di procedere alla terza e ultima tranche di interventi: la rimozione dell'eternit dalla cupola che sovrasta l'ex cinema. "I lavori, complessi, su questo fronte sono in corso" ha spiegato Guadagno. E i cittadini incrociano le dita, che l'iter proceda spedito e non si blocchi nel mare di amministrazione e burocrazia.