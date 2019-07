Esquilino: accerchiano commerciante e lo aggrediscono per rapinarlo

Hanno accerchiato un commerciante, lo hanno aggredito per poi tentare di rapinarlo. E' successo in piazza dell'Esquilino, quando gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di zona sono intervenuti dopo la chiamata di un gestore di un chiosco di pelletteria.

Sul posto i poliziotti hanno notato alcune persone allontanarsi frettolosamente a piedi in direzione di via De Petris, riuscendo a bloccarne solo uno che veniva identificato per un 18enne nato in Guinea.

Dopo aver riconosciuto l'autore del fatto, la vittima ha riferito agli agenti che poco prima, alcuni cittadini africani si erano avvicinati a lui con fare minaccioso e che uno lo ha colpito al volto, un altro lo ha bloccato ed un terzo tentava di rubargli il marsupio con all'interno l'incasso giornaliero, circa 160 euro.

Il 18enne accompagnato negli uffici del commissariato Esquilino, è stato arrestato per tentata rapina aggravata in concorso con altre persone. Sono in corso ulteriori indagini al fine di risalire all’identificazione dei complici.