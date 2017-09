Favelas nei giardini di Santa Croce in Gerusalemme: rimossi i bivacchi

Pulizia e decoro. Proseguono in questi giorni gli interventi degli agenti del PICS finalizzati a rimuovere i giacigli improvvisati in giro per la città. Questa volta, a beneficiare dell'intervento, è stato l'Esquilino. Dal quartiere sono stati infatti rimossi cartoni, rifiuti, e materassi che si stavano accumulando a piazza Vittorio.

Le zone interessate dall'operazione decoro

Le operazioni dei PICS non si sono limitate ad una decina di giacigli nel quartiere Esquilino. Già nei giorni scorsi analoghe iniziative erano state perpetrate a ridosso delle principali stazioni ferroviarie. Inoltre, nel corso degli ultimi interventi, sono stati rimossi altri bivacchi che si erano venuti a creare nei giardini di via Santa Croce in Gerusalemme, all'altezza di via Grattoni.

La bonifica

Le operazioni degli uomini del PICS sono state coadiuvate da quelle degli operatori Ama. In tal modo, alla mera rimozione dei giacigli, ha fatto seguito il lavaggio e la sanificazione delle aree interessate. Nel corso dei prossimi giorni, analoghe iniziative sono state calendarizzate per Colle Oppio e zone limitrofe.