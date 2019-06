Termini: una discoteca abusiva vicino la stazione

Dall'Eur fino alle vie intorno alla stazione Termini. Serie di controlli della Polizia Locale a Roma. Durante le verifiche presso le attività commerciali ed i pubblici esercizi sono state contestate 26 violazioni ad avventori ed esercenti per mancato rispetto dell’ordinanza anti-alcool, oltre alle irregolarità riscontrate per somministrazione di alimenti e bevande non autorizzata e occupazioni di suolo pubblico abusive per un totale di circa 20.000 euro di sanzioni.



In particolare, in un locale in zona EUR, dove la somministrazione di alcolici avveniva oltre l’orario consentito, è stato accertato un illecito per oltre 6000 euro.

Nei pressi della Stazione Termini le pattuglie sono intervenute in quella che a tutti gli effetti era una discoteca abusiva dove era in corso una festa: all'interno di un bar il titolare aveva allestito una sala da ballo senza autorizzazione e priva dei requisiti di agibilità e sicurezza.

L'uomo, un italiano di 50 anni, è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria e sanzionato per la somministrazione di alcolici oltre l’orario consentito.