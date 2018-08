Esquilino, chiusa storica fontanella all'arco di Galieno: "Rubate anche le bocchette, intervenga il Comune"

Non solo è stata chiusa, forse per evitare le "docce" improvvisate di chi bivacca in zona, ma qualcuno ha portato via pure le bocchette di piombo. La storica fontanella di via di San Vito, nel rione Esquilino, necessita di un immediato intervento di manutenzione. Ad appellarsi al Comune, e in particolare il dipartimentoLavori pubblici (Simu) è il consigliere di Fratelli d'Italia del I municipio Stefano Tozzi.

"E' patrimonio del rione, chiedo che ne vengano subito ripristinate le funzionalità" dichiara Tozzi. Anche perché alla fontana si abbeverano da sempre i residenti, con tanto di bottiglie d'acqua da riempire. "Gli abitanti hanno sempre usufruito di questa fonte, l'acqua che sorga è particolarmente buona e fresca rispetto ad altre". Ora però è chiusa.

"Forse rientra in un'operazione di tutela del decoro dell'area che è pedonale, ma non è così che si fa. Non si può togliere l'acqua ai cittadini". Senza contare il furto delle bocchette, in piombo, posizionate nei fori di fuoriuscita dell'acqua. Rubate. "Chiediamo al dipartimento Simu ora competente per i nasoni di intervenire al più presto per il ripristinare lo stato della fontanella".