Tenta furto in una scuola, ladro colto sul fatto si lancia dalla finestra e finisce in ospedale

E' stato l'istinto del custode dell'Istituto Galileo Galilei di Roma a rovinargli i piani. L'uomo, infatti, sentiti rumori sinistri ha allertato il Numero Unico per le Emergenze permettendo ai carabinieri della stazione di piazza Dante di intervenire in via Nino Bixio arrestando così un ladro afgano di 29 anni che voleva saccheggiare il distributore della scuola.

I fatti. Tutto è avvenuto nella serata tra il 12 e il 13 novembre. Il ladro, visti i militari dell'Arma, per tentare la fuga si è gettato dal primo piano dell'edificio. L'atterraggio, però, non è stato quello sperato: caviglia rotta e contusioni varie.

I carabinieri, quindi, dopo aver recuperato la refurtiva (merendine, bibite e 40 euro) hanno portato il malvivente prima in ospedale e poi lo hanno arrestato con l'accusa di furto. Il 29enne, per le ferite riportate, ne avrà per 30 giorni.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe forzato la porta finestra dell'ingresso principale dell'Istituto con arnesi da scasso, gli stessi poi utilizzati per saccheggiare il distributore delle merendine.