Esquilino, pavimentazione e giochi per bambini: così rinascono i giardini di Piazza Vittorio

Lavori di riqualificazione per i giardini di Piazza Vittorio. Il parco nel cuore dell’Esquilino sarà totalmente risistemato: dalla pavimentazione alle aiuole e poi ancora vialetti e area ludica.

Riqualificazione per i giardini di Piazza Vittorio

“Tutta l’area pavimentata sarà restaurata. Inoltre, saranno delimitati e valorizzati i percorsi pedonali che saranno inseriti all’interno delle aree verdi, con apposite aree gioco ripensate per i cittadini e per i più piccoli. Tutta l’area verde sarà risistemata, le piante storiche e di pregio saranno conservate e ne saranno piantumate di nuove provenienti da tutto il mondo secondo il carattere multiculturale di questa piazza” – ha fatto sapere la Sindaca di Roma, Virginia Raggi, all’Esquilino insieme all’assessora alle Infrastrutture, Linda Meleo.

Ma non solo. Nei giardini di Piazza Vittorio ci saranno anche una nuova illuminazione pubblica, “verranno riposizionati cavi e sistemi elettrici”, e un nuovo sistema di irrigazione. “Quest'ultimo – ha spiegato la Sindaca - consentirà ai giardini di essere sempre verdi e curati. Sarà realizzato, inoltre, un nuovo impianto per la raccolta delle acque della pioggia, ora assente”.

Lavori per il parco dell’Esquilino: “Esempio virtuoso di collaborazione”

Le fasi dalla progettazione alla realizzazione dei lavori sono seguite nel complesso dall’assessora Meleo, dal Dipartimento Lavori Pubblici (Simu), Sovrintendenza Capitolina e Dipartimento Tutela Ambientale. “Dopo 20 anni,c’è finalmente un approccio sinergico per la riqualificazione dei giardini. Un progetto – ha aggiunto Raggi - che è anche un esempio virtuoso di collaborazione con i cittadini e i comitati di quartiere che interagiscono insieme e si confrontano per restituire alla città una dei suoi giardini storici più belli”.

Il Municipio I critico: "Raggi, raccontaci altra favola"

Ma sui lavori annunciati da Raggi per i giardini di Piazza Vittorio, arrivano le critiche del Municipio I. "Abbiamo seguito con attenzione la favoletta che racconta la Sindaca Raggi sui Giardini di Piazza Vittorio. Peccato che dai verbali del Tavolo Tecnico istituito dall'Assessora Meleo, su istanza del Primo Municipio, risulti il fine lavori ad aprile e ora la Raggi annuncia che 'ci rivedremo ad Aprile per vedere come proseguono i lavori'. Qualcuno - scrivono in una nota Anna Vincenzoni, assessora all'Ambiente del Municipio Roma I Centro, Davide Curcio e Stefania Di Serio, consiglieri Pd in Primo - avrebbe dovuto informare la Sindaca che i lavori sarebbero dovuti finire da mesi, che da oltre un anno si attende la pubblicazione della gara per l'assegnazione della casetta Liberty, ritenuta da tutti importante presidio del Giardino, che i comitati e associazioni del Rione denunciano costantemente il fermo dei lavori. Qualcuno - incalzano i Dem - avrebbe dovuto informare la Sindaca che secondo la sua Assessora all'Ambiente il giardino, una volta ultimato, dovrebbe essere affidato a un unico operatore del Servizio Giardini. Sindaca, fai una cosa: la prossima volta - tuonano dal Roma Centro - la storia vera fattela raccontare da noi".