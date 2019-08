Gli rubano lo zaino e li insegue, ladri fermati dalla polizia si scagliano contro gli agenti

Rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale sono i reati di cui dovranno rispondere un francese di 32 anni con precedenti di Polizia ed un algerino di 23 anni. I due, approfittando di un attimo di distrazione della vittima, che stava parcheggiando l’auto in via Turati, all'Esqulino, gli hanno sottratto uno zaino con effetti personali e 200 euro.

Avvisato del furto da alcuni testimoni la vittima ha iniziato ad inseguirli a piedi. Notata la scena, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Esquilino, in servizio per il controllo del territorio, sono intervenuti bloccando i due stranieri che, nel tentativo di scappare hanno iniziato a colpirli.

Arrestati, sono stati condotti negli uffici di Polizia.