Notti di cinema a piazza Vittorio dice addio al rione: "Ultima edizione, troppe spese"

Il 10 settembre sarà l'ultima volta, l'ultima proiezione della manifestazione Notti di Cinema a piazza Vittorio, una delle arene estive più importanti della Capitale. A darne la notizia con un lungo comunicato stampa è ANEC Lazio, l'Associazione regionale Lazio esercenti cinema. Le ragioni sono economiche, troppe spese e zero sostegno da parte delle amministrazioni locali, che tanto hanno lodato l'iniziativa e poco hanno fatto per tenerla in piedi.

"Siamo spiacenti di rendere nota l'impossibilità di continuare le edizioni 2018 e 2019" comunica ANEC. "Visto l'andamento dell'edizione in corso, considerati il mancato sostengo da parte di Roma Capitale e del municipio, l'assenza di supporti promessi e poi disattesi da parte di alcuni soggetti interessati ma anche a causa di oneri molto gravosi legati alle utenze, allo smaltimento irifuti, alla pulizia dell'intera area alle imposte sull'occupazione del suolo pubblico, oltre naturalmente a tutti i costi di allestimento e gestione, tra cui il servizio di sicurezza dell'intera area h24, ANEC Lazio si troverà per l'edizione 2017, a coprire un presumibile disavanzo di oltre 40mila euro, che di fatto impedisce la prosecuzione di tale espereinza".

L'attacco è rivolta ai "nostri referenti istituzionali". "Si prende atto che il loro mancato sostegno ad una iniziativa di così straordinario valore socio culturale che ha restituito ai residenti del quartiere e a tutti i cittadini un luogo più sicuro, pulito e gradevole rende purtroppo impossibile dare seguito alle future edizioni". Colpa di "scelte politiche miopi che scoraggiano le forze sane di questa città".