Termini: stretta contro parcheggiatori e venditori abusivi fuori la stazione, 38 multati

Nelle ultime ore i Carabinieri hanno effettuato un ulteriore un controllo straordinario nell'area di piazza dei Cinquecento, via Marsala, via Giolitti e presso la Stazione Termini, per contrastare ogni forma di illegalità e abusivismo commerciale, nonché controllare le persone che vi stazionano.

Nel corso dei controlli i Carabinieri hanno sorpreso 6 persone, tutte straniere, mentre chiedevano l'elemosina con atteggiamento molesto ed eccessivamente insistente, motivo per il quale sono state denunciate a piede libero con l'accusa di molestie e disturbo alle persone.

Per 4 cittadini del Bangladesh è scattata la denuncia per commercio di prodotti con segni falsi e il sequestro di diversi oggetti di pelletteria con marchi di note griffe. Una nomade di 38 anni è stata denunciata per l’inosservanza del 'D.A.C.U.R.', che gli era stato precedentemente notificato dai Carabinieri del Nucleo Scalo Termini. Un 42enne è stato denunciato per inosservanza del foglio di via obbligatorio. Un cittadino del Bangladesh di 20 anni, per evitare di essere identificato ha spintonato un Carabiniere tentando la fuga ma è stato subito raggiunto.

Nel corso dell’attività sono state sanzionate, per divieto di stazionamento, con contestuale ordine allontanamento per 48 ore, pena richiesta emanazione del 'DASPO Urbano', 8 cittadini italiani e altri 7 stranieri, sorpresi nell’area di piazza dei Cinquecento e nei pressi della Stazione Ferroviaria, con atteggiamento molesto ed eccessivamente insistente costringendo i turisti ad acquistare i loro prodotti.

Ad altri 7 cittadini, tutti del Bangladesh, i militari hanno contestato delle sanzioni amministrative, per la vendita ambulante di prodotti non alimentari senza la prevista autorizzazione, per un importo di oltre 36 mila euro, e con il sequestro di un centinaio di oggetti tra cui aste per selfie, palline in gel, ombrelli cover e power bank per cellulari. Altri 10 cittadini del Bangladesh sono stati invece sanzionati per esercizio commercio su area pubblica senza la prevista autorizzazione.

I militari hanno anche sorpreso 3 persone, nei pressi di via Marsala, intenti ad esercitare l’attività abusiva di parcheggiatori. I tre sono, un cittadino del Marocco di 30 anni, residente a Roma, un tunisino di 43 anni, senza fissa dimore e cittadino della Nigeria di 31, senza fissa dimora, sanzionati per un importo di 771 euro ciascuno e contestualmente è stata richiesta l’emanazione per 48 ore del divieto di accesso “DASPO Urbano”.