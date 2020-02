Piazza Vittorio, addio alle bancarelle sotto i portici. Raggi: "Si potrà finalmente camminare"

I portici di piazza Vittorio saranno presto liberati dalla presenza delle bancarelle. E gli ambulanti dell’Esquilino non saranno i soli a dover affrontare, nel volgere di poche settimane, un rapido trasferimento.

Altre delocalizzazioni

Dal prossimo 24 febbraio il Campidoglio ha infatti annunciato la delocalizzazione di 6 soste a rotazione, 5 delle quali provenienti da via Ferrari ed una da via Settembrini. Finiranno tutte nel mercato rionale di via Tito Speri, in zona Prati.

Dall'Esquilino al mercato Viminale

Per quanto riguarda le bancarelle presenti nel quartiere multietnico dell’Esquilino, è stata la stessa Sindaca ad annunciare i trasferimenti che, ha dichiarato Raggi, “i residenti ci hanno chiesto da tempo”. Le sette postazioni sistemate sotto i portici “da marzo bancarelle saranno trasferite in via Napoli, nei pressi del Mercato Viminale. Sotto i portici si potrà finalmente camminare liberamente, le entrate dei negozi saranno senza alcun ingombro e anche chi vive lì potrà accedere facilmente al portone di casa”.

Decoro e sicurezza

La delocalizzazione delle citate attività dell’Esquilino, secondo la Sindaca, erano diventata inevitabile. “Alcune bancarelle erano posizionate addirittura davanti le finestre di appartamenti, altre 'occupavano' strisce pedonali, altre ancora erano davanti ai cassonetti e costringevano i cittadini a passare sulla strada per aggirarle”. Gli spostamenti dunque, necessari per il decoro cittadino e per la sicurezza di tutti, anche degli operatori, per i quali vengono individuate zone più idonee alla vendita, nel rispetto della concorrenza leale fra le diverse attività commerciali del territorio”.