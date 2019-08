Esquilino, prelevano denaro con carte di credito rubate: sgominata una banda

Stavano armeggiando da tempo nei pressi di uno sportello atm di via Gioberti, destando così forti sospetti in una pattuglia di carabinieri di via Vittorio Veneto che li stavano tenendo d’occhio.

Quando i militari sono intervenuti, i tre, tutti giovani cittadini romeni di età compresa tra 25 e 29 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, sono stati trovati in possesso di due carte di credito risultate intestate a un 65enne originario di Venezia ma residente a Roma, che ne stava denunciando il furto proprio presso la Stazione Carabinieri Roma via Vittorio Veneto.

L'uomo era stato derubato intorno alle 5 del mattino nella zona di piazza della Repubblica. Per i tre cittadini romeni sono scattate le manette ai polsi con l’accusa di indebito utilizzo di carte di credito.