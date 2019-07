Esquilino: prova a rapinare due farmacie, poi si scaglia contro gli agenti

Ha tentato di rapinare due farmacie all'Esquilino ma è stato intercettato dagli agenti della Polizia di Stato della Digos e del commissariato Viminale in via Carlo Alberto.

Il rapinatore, un cittadino polacco di 26 anni, ha tentato di scappare ma è stato bloccato dagli agenti. Arrestato, dovrà rispondere di tentata rapina aggravata, resistenza minacce e lesioni a Pubblico Ufficiale.