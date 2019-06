Via Napoleone III, lite dopo incidente stradale: autisti Atac e Ncc vengono alle mani

Prima l'incidente, lieve, poi la lite stradale con una rissa sedata dagli agenti del gruppo Gpit della Polizia Locale di Roma. E' successo nel pomeriggio di giovedì 20 giugno, in via Napoleone III, al quartiere Esquilino.

A scontrarsi nel sinistro stradale, avvenuto intorno alle 16 circa per cause ancora da appurare, una Mercedes Vito, vettura Ncc, e un autobus Atac della linea 50. Un tamponamento che non ha causato gravi danni ai veicoli.

Dopo l'incidente, però, i due conducenti sono scesi dalle rispettive vetture per poi iniziare una rissa, fermata dagli agenti della Polizia Locale che stavano passando in zona in quei minuti. Ad avere la peggio il 46enne autista Atac che ha riportato qualche lieve ferita, facendosi portare in codice verde al Policninico Umberto I.