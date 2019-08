Termini, lite per il giaciglio di fortuna finisce nel sangue: un uomo finisce in ospedale

Prima hanno discusso per contendersi un riparo di fortuna poi il più grande, un 76enne romano, ha preso un paio di forbici ed è passato alle vie di fatto aggredendo e colpendo il rivale, un 50enne del Congo, ferendolo.

E' successo all'esterno della stazione Termini, sul lato di piazza dei Cinquecento, nella serata di giovedì 1 agosto. I fatti si sono consumati intorno alle 21.

Il romano, dopo l'aggressione, ha provato a fuggire verso via Giolitti ma è stato prontamente fermato dai carabinieri della stazione di piazza Dante che lo hanno denunciato per lesioni aggravate sequestrando anche le forbici insanguinate poi rinvenute.

La vittima, invece, è stata soccorsa e portata all'ospedale San Giovanni Addolorata per una profonda ferita alla mano destra. Il 50enne del Congo non è in pericolo di vita: ha riportato una prognosi di dieci giorni.