Esquilino: fermato furgone sospetto, trasportava 170 kg di alimenti congelati non a norma

Oltre 170 chili di pesce e carne congelati trasportati, nonostante le alte temperature, in un furgone non refrigerato. Ieri pomeriggio una pattuglia del I Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale ha sequestrato gli alimenti dopo aver fermato un furgone in via La Marmora, all'altezza di via Principe Umberto.



Oltre ai normali accertamenti sui documenti di guida, gli agenti hanno chiesto al conducente, un cittadino di nazionalità bengalese di 39 anni, di controllare il vano di carico.

All'interno gli alimenti non presentavano più le caratteristiche originarie di trasporto, al punto che il medico competente della ASL di zona, una volta intervenuto, non ha potuto fare altro che ordinare la distruzione della merce.



Il responsabile è stato sanzionato per la violazione delle norme inerenti la sicurezza alimentare, secondo quanto stabilito dal Dlgs 193/07.