VIDEO | Roma abbandonata: albero caduto e auto distrutta, dopo più di due mesi è ancora tutto lì

La grossa ceppaia con le radici strappate dal suolo. L’auto dello sfortunato proprietario completamente distrutta. In via Manzoni il tempo di è fermato. La “trama” di quanto accaduto lo scorso 29 ottobre, in occasione della giornata di maltempo per il quale molti altri alberi della Capitale sono venuti giù, si può ricostruire vedendo quando, a distanza di due mesi, è rimasto ancora li.

Il veicolo completamente distrutto da un albero di grosse dimensioni, del quale è rimasta solo la ceppaia. Il tutto di fronte ad una scuola. L’anno nuovo ormai è arrivato, ma non in via Manzoni.