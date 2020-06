I municipio, istituita la Festa del Condominio: si celebrerà il 9 marzo

Il 9 marzo di ogni anno, in I municipio, si celebrerà la Festa municipale del condominio. A stabilirlo una risoluzione proposta dalla consigliera del Pd Daniela Spinaci e votata oggi in consiglio municipale.

"L'atto è stato appoggiato da tutto il Gruppo consiliare del Pd e sostenuta con positività anche dalle opposizioni - tanto che ne è diventato firmatario anche il consigliere Tozzi (FdI) - che istituisce una nuova Festa municipale, la "Festa municipale del condominio" ha spiegato il consigliere.

"Tengo molto a questa risoluzione, necessaria a divulgare l`importanza umana e sociale della solidarietà condominiale e di vicinato, e per non mandare disperso un capitale umano ed affettivo che durante il lockdown è stato il fulcro per il superamento della quotidianità spesso trascorsa in solitudine - ha continuato la consigliera Spinaci - si festeggerà il 9 marzo di ogni anno come data simbolica dell'inizio del lockdown in Italia. Con l'impegno a divulgare l'iniziativa in tutti i municipi sino a farla diventare festa cittadina. Un atto di movimento del pensiero in un momento ancora complicato. Voglio in particolar modo ringraziare tutte le colleghe e colleghi che hanno sostenuto la mia idea".