Trasporti in centro, a Natale torna la "navetta shopping"

C’è una nuova linea che da sabato 7 dicembre percorre le strade del centro storico. Per agevolare gli spostamenti e gli acquisti del periodo natalizio, è stata istituita un’apposita “linea shopping”.

La nuova circolare

La nuova navetta, in funzione dalle 10,30 alle 20, resta attiva fino all’Epifania. Il suo utilizzo consente di collegare le principali vie dello shopping con le punti di scambio quali quali parcheggi, fermate Metro, capolinea e nodi di TPL. La linea, attivata su richiesta del Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale, segue un percorso circolare.

Una navetta ad emissioni zero

“Potenziamo il trasporto pubblico verso le vie centrali della città per favorire gli spostamenti durante il periodo natalizio, nonché ridurre il traffico e l’invasione di auto private in giorni e orari di alta affluenza. Quest’anno inoltre con la reintroduzione dei minibus elettrici la navetta dello shopping sarà 100 per cento a emissioni zero, una linea circolare - ha spiegato la sindaca Virginia Raggi - con capolinea a Porta Pinciana che agevolerà chi deve recarsi in centro per le spese natalizie”.

Collegato il centro storico con Prati

“Anche quest’anno le linee Tpl e metro saranno potenziate per favorire l’accessibilità al centro durante le feste. La navetta dello shopping - ha ricordato l'assessore alla Mobilità Pietro Calabrese - connetterà il centro storico e Prati con i nodi principali della rete bus dell’area e i parcheggi vicini in via Ludovisi, Villa Borghese e piazza Cavour. Nei festivi inoltre sarà attiva anche la linea 119 servita da minibus elettrici”.

Le vie percorse

Le strade interessate dalla "Navetta dello shopping" sono le seguenti: Via di Porta Pinciana, via Ludovisi, via Vittorio Veneto, Piazza Barberini, via del Tritone, Largo del Tritone, via Due Macelli, via della Mercerde, piazza di San Silvestro, vai delle Convertite, via dell’impresa (Piazza del Parlamento) via dei Prefetti, via di Pallacorda, via della Scrofa, via di Monte Brianzo, Piazza Nicosia destra via dei Somaschi, lungotevere Marzio, Ponte Cavour, via Vittoria Colonna, Piazza Cavour, via Tacito, via Giuseppe Gioacchino Belli, via Cicerone, piazza Cavour, via Vittorio Colona, Ponte Cavour, via di Ripetta via Borghese, Piazza Borghese, via del Leone, via di Campo Marzio, via dell’Impresa, via del Corso, Largo Chigi, via del Tritone, piazza Barberini, via Vittorio Veneto, piazzale Brasile, rotatoria per inversione di marcia ed immissione nel primo fornice di destra in direzione via di Porta Pinciana.