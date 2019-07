A Lungotevere Oberdan la caccia ai libri usati è già iniziata: si rinnova lo storico "mercato"

L'elenco dei libri alla mano per non sbagliare volumi ed edizioni, zaini e addirittura trolley pieni di quelli degli anni precendi da dar via con la speranza di guadagnare qualcosa da investire in nuovi acqusti.

Lungotevere Oberdan: il mercato dei libri usati a Roma

Arrivano alla spicciolata i clienti di Lungotevere Oberdan: il più grande mercato per l’acquisto e la vendita di libri scolastici, dizionari, atlanti e narrativa di Roma.

Un saldo punto di riferimento per studenti e famiglie che li da quasi quarant'anni trovano un valido presidio contro crisi e carolibri.

La storia dei libri di Lungotevere Oberdan

Nato a metà degli anni '70 in piazza Risorgimento, la vendita dei libri usati dall'81, dopo una breve parentesi alla mole Adriana, si è spostata su Lungotevere Oberdan divenuto negli anni una vera e propria istituzione per tutta la città. Non c'è studente di Roma e provincia che li non abbia tentato almeno una volta la vendita o l'acquisto di qualche volume.

Un mercato nel corso del tempo profondamente cambiato: dai libri sulle cassette di frutta o nel bagagliaio delle auto ai grandi camion, dall'archivio cartaceo a quello digitale. Così Lungotevere Oberdan, che nel periodo estivo dà lavoro anche a decine di giovani impegnati tra i vari banchi, oggi è una realtà più solida che mai.

Il bando del I Municipio per i libri di Oberdan

Un'iniziativa stabilizzata anche grazie al lavoro del I Municipio che per Lungotevere Oberdan ha previsto un bando triennale per l'assegnazione dello spazio: una gara vinta dall'associazione 'Librai lungo Tevere di Oberdan'.

"Con questo bando abbiamo voluto stabilizzare un'iniziativa importante, soprattutto in un momento di crisi economica dove le famiglie fanno fatica a comprare libri nuovi ogni anno. Tra le altre cose questo mercato offre lavoro a tanti giovani e sostiene le piccole librerie indipendenti del centro storico" - ha detto la presidente del Roma Centro, Sabrina Alfonsi, in visita tra i librai.

"Grazie a tanto lavoro e tanti sacrifici oggi siamo diventati un mercato storico della città e un punto di riferimento per tanti romani e non. Siamo soddisfattti. Ringraziamo in primis il Municipio che ci ha sempre sostenuti. Cercheremo di fare un lavoro diverso, più organizzato, sempre a tutela di chi sceglie Lungotevere Oberdan" - il commento di Ivano Iacovella, rappresentante dei librai del lungo Tevere Oberdan.

Nel bando del I Municipio è stato dato spazio anche al sociale inserendo un punteggio da attribuire ad attività di tale respiro parallele al mercato.

Segnalibri contro bullismo, violenza e razzismo

Una chiamata a cui l'associazione 'Librai lungo Tevere di Oberdan' ha subito risposto con l'avvio di tre campagne su temi sensibili come la violenza sulle donne, il razzismo e il bullismo.

"Sono dei segnalibri che riportano degli slogan, ma anche degli indirizzi e dei numeri utili di centri sul territorio: un centro antiviolenza, un centro famiglie e un centro giovanile" - ha specificato Emiliano Monteverde, assessore alle Politiche Sociali del I Municipio.

Importante anche la realizzazione degli accessi per i disabili, con rampe dedicate per salire e scendere dal marciapiede che ospita la 'passerella' davanti ai banchi.

Mercato Lungotevere Oberdan: date e orari

Lungotevere Oberdan, con le sue ventidue librerie, ha già aperto i battenti lo scorso 5 luglio e rimarrà operativo ben oltre la prima campanella, fino al 27 ottobre. Banchi aperti dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 19. La caccia al libro in ottimo stato e a buon mercato è partita.